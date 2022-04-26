В Германии заявили, что полная независимость от российской нефти – это вопрос считанных дней

В министерстве экономики Германии заявили, что страна готова ввести эмбарго на поставки российской нефти. По словам министра экономики Германии Роберта Габека, прекращение поставок стало приемлемым для страны.

Габек отметил, что Германия сейчас ищет альтернативу российской нефти. В настоящее время доля нефти из России в Германии составляет 12%.

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По словам Габека, Германия готова прекратить импорт российской нефти в ближайшие дни.

Сегодня я могу сказать, что эмбарго стало приемлемым для Германии,

– заявил он.

Вся нефть из России, которая составляет 12% всего нефтяного капитала Германии, приходится исключительно на поставки для нефтеперерабатывающего завода PCK в Шведти-на-Одере.

Габек предположил, что вопрос относительно российской нефти решится через несколько дней.

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