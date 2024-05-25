В гипермаркете было около 200 человек, 15 работников не выходят на связь, – Терехов
Оккупанты днем 25 мая нанесли циничный удар по "Эпицентру" в Харькове. Во время атаки в гипермаркете было около 200 человек.
Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов. Он добавил, что 15 работников "Эпицентра" сейчас не выходят на связь, передает 24 Канал.
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В "Эпицентре" во время атаки было около 200 человек
Как сообщил Игорь Терехов в комментарии местному телеграмм-каналу "Где в Харькове", в момент атаки в гипермаркете "Эпицентр" было около 200 человек. Кроме того, директор магазина сообщил, что 15 работников магазина не выходят на связь.
Это очень ужасная ситуация. Это гражданский объект и вы это видите. Военных здесь не было. Суббота, выходной день, люди приехали покупать вещи и такой ужасный удар,
– прокомментировал атаку Терехов.
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К сожалению, в результате удара погибли люди. По состоянию на 17:30 25 мая подтверждена смерть 2 человек, по меньшей мере 24 человека – получили ранения. Впрочем, количество жертв и пострадавших может расти, ведь есть пропавшие без вести.
Оккупанты цинично атаковали Харьков
- Около 16:02 в Харькове прогремели мощные взрывы. Игорь Терехов сообщил, что оккупанты в очередной раз наносят удары по городу и призвал харьковчан находиться в безопасных местах.
- Впоследствии Терехов добавил, что российские военные цинично атаковали спальный район и строительный гипермаркет. На месте попадания вспыхнул масштабный пожар.
- Как сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, оккупанты сбросили 2 управляемые авиабомбы по гражданской торговой инфраструктуре. В результате прилета возник пожар на 15 000 квадратных метров.
- Российские пропагандисты уже публикуют в сети кадры с места попадания бомб. Они не скрывают, что целью атаки был именно "Эпицентр", однако цинично врут, что якобы в строительном гипермаркете была размещена военная техника.
- На циничные удары врага отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что эта атака поражает особой жестокостью, а также призвал партнеров предоставить больше систем ПВО. Именно они могут защитить Харьков от постоянных атак, ведь тогда враг не сможет близко подлетать к городу.