В гипермаркете было около 200 человек, 15 работников не выходят на связь, – Терехов

Оккупанты днем 25 мая нанесли циничный удар по "Эпицентру" в Харькове. Во время атаки в гипермаркете было около 200 человек.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов. Он добавил, что 15 работников "Эпицентра" сейчас не выходят на связь, передает 24 Канал.

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В "Эпицентре" во время атаки было около 200 человек

Как сообщил Игорь Терехов в комментарии местному телеграмм-каналу "Где в Харькове", в момент атаки в гипермаркете "Эпицентр" было около 200 человек. Кроме того, директор магазина сообщил, что 15 работников магазина не выходят на связь.

Это очень ужасная ситуация. Это гражданский объект и вы это видите. Военных здесь не было. Суббота, выходной день, люди приехали покупать вещи и такой ужасный удар,

– прокомментировал атаку Терехов.

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К сожалению, в результате удара погибли люди. По состоянию на 17:30 25 мая подтверждена смерть 2 человек, по меньшей мере 24 человека – получили ранения. Впрочем, количество жертв и пострадавших может расти, ведь есть пропавшие без вести.

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