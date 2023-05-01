Национальный парк обвиняет пограничников в убийстве медведицы: там уже отреагировали

На Закарпатье 16 апреля к селу Домашин прибился маленький медвежонок, которого впоследствии спасли охранники природы. В Ужанском нацпарке области сообщили, что нашли вероятных убийц матери обнаруженного животного.

По данным нацпарка, взрослую медведицу могли убить должностные лица ГПСУ во время незаконной охоты. Как рассказал начальник отдела государственной охраны ПЗФ Ужанского национального парка Владислав Каменца, из-за этого природоохранники готовят заявление в полицию.

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Могла погибнуть не только медведица

Владислав Каменца подчеркнул, что в результате расследования удалось получить информацию, позволяющую считать, что медведица была уничтожена в результате незаконной охоты. По его словам, она была организована и осуществлена должностными лицами ГПС Украины.

Более того, природоохранникам удалось выяснить, что "организация и проведение незаконной охоты состоялись по линии инженерно-технических сооружений на землях природно-заповедного фонда".

Мы готовим заявление в Нацполицию по выявленному факту незаконной охоты на медведицу,

– сообщил Каменца.

Также Владислав Каменца рассказал, что 14 апреля Западное региональное управление ГПСУ обнародовало видео и информацию, что недалеко от места длительного несения службы пограничного наряда отдела "Стужица" Чопского отряда поселилась медведица с двумя медвежатами. Где-то за два дня до этого, по информации природоохранников, была организована охота, в результате которой могла погибнуть не только медведица, но и один из медвежат.

От урочища Черные Млаки, где была организована охота, до села 2-3 километра, он смог дойти,

– сказал Каменца.

В ГПСУ рассказали больше о смерти животного

По факту убийства медведицы в Чопском погранотряде ГПСУ начали служебное расследование. Впоследствии на фейсбук-странице Западного регионального управления ГПСУ опровергли информацию о незаконной охоте и убийстве медведицы в Закарпатье.

По словам Государственной пограничной службы, на фотографии на самом деле был труп самца медведя. Пограничный наряд не убил его, а обнаружил в начале апреля на участке пограничного подразделения "Камяница" Чопского отряда, что подтверждается соответствующим актом.

Также в ГПСУ сообщили, что руководитель пограничного подразделения проинформировал об обнаружении мёртвого медведя работников Каменицкого лесничества. Те прибыли на место и в присутствии пограничников убедились в естественной смерти животного. Впоследствии лесники закопали труп в землю. Это также подтверждается соответствующим актом, в котором отмечено и отсутствие признаков огнестрельных ранений.

Прокомментировали в ГПСУ и расстояние от тела найденного животного до села, где нашли медвежонка. По данным службы, оно составляло около 60 километров, а не 2-3.

Для полной объективности и установления всех событий руководством Чопского пограничного отряда проводится служебное расследование. На место происшествия вызвали также сотрудников Нацполиции и Каменицкого лесничества,

– сообщили в ГПСУ

Учитывая ситуацию, пограничники попросили всех "не спешить с выводами и не распространять непроверенную информацию до завершения проверки правоохранителями". О результате проверки пообещали сообщить дополнительно.

Медведь погиб по естественным причинам

Как отметил Виталий Глагола, в составе комиссии, которая проверяла мертвого медведя, были лесоводы, представители Госпродпотребслужбы, охотоведы и егеря. Сам акт Госпродпотребслужбы по гибели животного был составлен 13 апреля.

Так, 12 апреля на 2 квартале Каменицкого лесничества при осмотре трупа животного, а именно самца бурого медведя, указывается, что с момента гибели прошло 7-10 дней. Также отмечается, что кожный покров животного был без признаков повреждений,

– отметил журналист.

Из-за того, что животное умерло за 7-10 дней до обнаружения, а также из-за отсутствия органов, которые съели дикие животные, паталого-анатомическое сечение было нецелесообразным. По мнению представителей комиссии, вероятной причиной гибели могло быть физиологическое состояние, связанное с истощением в зимний период и невпадание в спячку.



Акт Госпродпотребслужбы о смерти медведя / Фото Виталия Глаголы

Вероятной причиной гибели является физиологическое состояние / Фото Виталия Глаголы