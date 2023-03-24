Об этом сообщили местные телеграммы-каналы временно оккупированного Донецка. Ночью в Горловке раздалась серия взрывов, передает 24 Канал.

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Горловский "Хлопок" без устали работает

Жители временно оккупированного города сообщили, что сразу после взрывов в одном из районов возник сильный пожар. Горело ярко и мощно.

По предварительной информации, ВСУ нанесли удары по позициям окупантов. Однако официальных комментариев от Генштаба ВСУ пока не последовало.

Горловку посетил "хлопок" / Фото из соцсетей

На месте взрывов начался сильный пожар / Фото из соцсетей

Напомним, что по состоянию на утро 24 марта в Генштабе ВСУ сообщили, что благодаря слаженному действию украинских защитников армия противника терпит колоссальные потери. Да, украинская авиация прошедших суток нанесла 12 ударов по позициям личного состава и военной техники окупантов.

Кроме того, украинские защитники сбили две управляемые авиационные ракеты Х-59 и 4 БпЛА разных типов. А подразделениям ракетных войск и артиллерии удалось поразить:

  • пункт управления,
  • район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника,
  • зенитно-ракетный комплекс,
  • 2 склады горюче-смазочных материалов.

Где находится Горловка: смотрите карту

Праздник "хлопка" в Крыму: главное

  • Под утро 22 марта в оккупированном Севастополе раздалась серия взрывов. Российские пропагандисты заявили, что в результате "хлопка" якобы сработали боновые заграждения при входе в Севастопольскую бухту, после чего якобы остановили и уничтожили морской дрон.
  • Кое-где в постройках выбило окна. Более того, "хлопок" взрывной волной разбил окна в здании оккупационных властей Севастополя.
  • Взрывы прокомментировала пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Она отметила, что россияне же для чего-то там копали окопы: "Да теперь оправдание, что работа не была напрасной"
  • Кроме того, ориентировочно в 20:50 20 марта во временно оккупированном Джанкое раздались взрывы. Местные жители начали сетовать из-за звуков дронов, а затем взрывы и автоматные очереди.
  • Как рассказал военный эксперт Олег Жданов, в Крым прилетела целая стая беспилотников. Они попали в нефтебазу в Джанкое у железнодорожной станции. Также они поразили военный эшелон с ракетами "Калибр".