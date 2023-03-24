Про це повідомили місцеві телеграм-канали тимчасово окупованого Донецька. Вночі у Горлівці пролунала серія вибухів, передає 24 Канал.

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Горлівське "Бавовнятко" невтомно працює

Жителі тимчасово окупованого міста повідомили, що відразу після вибухів в одному з районів виникла сильна пожежа. Горіло яскраво та потужно.

За попередньою інформацією, ЗСУ завдали ударів по позиціях окупантів. Однак офіційних коментарів від Генштабу ЗСУ поки не було.

До Горлівки завітала "бавовна" / Фото з соцмереж

На місці вибухів почалася сильна пожежа / Фото з соцмереж

Нагадаємо, станом на ранок 24 березня у Генштабі ЗСУ повідомили, що завдяки злагодженій дії українських захисників армія противника зазнає колосальних втрат. Так, українська авіація минулої доби завдала 12 ударів по позиціях особового складу та військової техніки окупантів.

Крім того, українські захисники збили дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 4 БпЛА різних типів. А підрозділам ракетних військ і артилерії вдалося уразити:

пункт управління,

район зосередження живої сили, озброєння і військової техніки противника,

зенітно-ракетний комплекс

та 2 склади пально-мастильних матеріалів.

Де розташована Горлівка: дивіться карту

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