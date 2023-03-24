У Генштабі попереджають, що ймовірність завдання ракетних ударів залишається високою по всій території України. Детальніше про те, що сталося за минулу добу на фронті та у прифронтових регіонах – розповідає 24 Канал.

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Яка ситуація на фронті

Триває 394 доба російського вторгнення. Плеяда бойових дій перенеслася на Схід країни.

Окупанти намагаються наступати там на таких напрямках:

Лиманському,

Бахмутському,

Авдіївському,

Мар’їнському

та Шахтарському.

Завдяки злагодженій роботі ЗСУ там вдалося відбити понад 79 атак противника. На інших напрямках вороги обороняються.

Протягом минулої доби російські окупанти завдали 37 авіаційних та 4 ракетних удари, один з яких – по Краматорську. Також ворог здійснив 82 обстріли з реактивних систем залпового вогню,

– зазначили у Генштабі.

Зверніть увагу Це їхня звична тактика, – ОК "Південь" про інформацію, що "окупанти залишили Нову Каховку"

Окупантське військо зазнає колосальних втрат

Окупанти змушені збільшити кількість ліжко-місць у наявних шпиталях, які вони розгорнули на території тимчасово окупованої Луганщини. Таке рішення довелося прийняти через зростання кількості 300-х серед військових.

Зокрема, у населеному пункті Троїцьке, кількість ліжко-місць військового госпіталю збільшили вдвічі – з 200 до 400. Водночас усіх поранених офіцерського складу евакуювали гелікоптерами у Росію в період з 17 по 18 березня.

Відзначається збільшення смертності серед поранених загарбників в період з 17 по 21 березня, у зв’язку зі збільшенням кількості отримання важких поранень та неякісним медичним забезпеченням, зокрема через недостатньо професійний медичний персонал,

– констатували у зведенні.

Завдяки злагодженій дії українських захисників армія противника зазнає колосальних втрат. Так, українська авіація минулої доби завдала 12 ударів по позиціях особового складу та військової техніки окупантів.

Крім того, українські захисники збили дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 4 БпЛА різних типів. А підрозділам ракетних військ і артилерії вдалося уразити:

Пункт управління,

район зосередження живої сили, озброєння і військової техніки противника,

зенітно-ракетний комплекс

та 2 склади пально-мастильних матеріалів.

До слова, загальна кількість ліквідованих росіян станом на 23 березня вже перейшла помітку в 168 тисяч. Хоробрі воїни роблять усе можливе, щоб вигнати ворога за межі українських земель.