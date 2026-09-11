В то же время они забыли, что и так каждый день атакуют украинскую гражданскую инфраструктуру реактивными беспилотниками. Свои заявления российские чиновники озвучили во время беседы с пропагандистскими СМИ.

Что говорят в России?

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник рассказал, что Украина уже близка к тому, чтобы Россия нанесла по ней удар ракетным комплексом "Орешник". Он также назвал условие применения этого оружия.

Мы можем применить "Орешник" при условии, что террористические атаки по мирному населению участятся. Я думаю, Украина уже близка к тому, чтобы по ней хлестнули "Орешником",

– заявил депутат.

Он назвал недавние атаки ВСУ на Новороссийск и Сочи "террористическими". Политик заявил, что якобы под ударом оказался район, где нет никаких военных объектов.

Однако депутат не упомянул о постоянных атаках россиян по мирным украинским городам, и тысячах других военных преступлений страны-агрессорки, которые совершаются ежедневно. Также он не сказал, почему раньше в российские города не наведывались безэкипажные катера.

Тем более, это не БПЛА, о которых можно было сказать, что их куда-то РЭБ вернула и они упали. Нет, это были четко следовавшие безэкипажные катера. Это в чистом виде террористическая атака, которую Запад поддерживает. Поэтому, я думаю, что недалек и час, когда украинская сторона почувствует, что такое "Орешник",

– заявил гражданин страны-агрессорки.

Напомним, что Россия продолжает атаковать гражданскую инфраструктуру Украины. Днем 11 сентября враг нанес удар по зданию компании "Киевстар".

Утром того же дня страна-агрессора нанесла удары по двум АЗС в Киеве. В результате атаки есть погибшие.