В госпитале умер тракторист, в которого попала российская ракета: за его жизнь боролись неделю

В Харьковском военном госпитале умер 26-летний Олег Гайдабур. В его трактор попала ракета, когда он работал в поле.

Олег Гайдабур из села Осняги умер ночью 20 мая. Врачи в Харьковском военном госпитале больше недели боролись за его жизнь. Его смерть подтвердила его мать. Окончательные причины смерти она не знает.

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Олег Гайдабур получил травмы, когда 11 мая в его трактор попала российская ракета. Он в это время работал в поле Харьковской области. Мужчина получил ожоги и травмы ног, а его трактор превратился в металлолом. Обстрел произошел в Новом Мерчике – в этот день оккупанты обстреляли поселок.



Остатки трактора Олега Гайдабуры после попадания в него российской ракеты / Фото Нацполиции Харьковской области

В этот же день Харьковская областная прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (часть 1 статьи 438 Уголовного кодекса Украины).

После ранения Олег Гайдабур был доставлен в Харьков в Военный госпиталь. Оплату лечения обещало взять на себя агропредприятие, где он работал трактористом.

Обстрелы Харьковщины

Харьковская область продолжает оставаться одним из эпицентров войны, которую начала Россия. Украинская армия ежедневно освобождает поселки от российских захватчиков, и в некоторых местах даже вышла к российской границе.

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Вместе с тем, россияне пытаются вернуть утраченные позиции, откуда их выбили украинские защитники.

19 мая оккупанты обстреляли Киевский район Харькова. В результате обстрелов повреждена котельная одного из медицинских учреждений. Впоследствии они же обстреляли Северную Салтовку, где 1 человек получил ранение.

В тот же день захватчики обстреляли Большие Хутора. Женщина и ребенок в возрасте 13 лет получили осколочные ранения. В результате обстрела Чугуевского района ранения получил парень 17 лет, в Балаклейской общине – одна женщина травмирована от взрыва.

К сожалению, в Циркунах погиб 64-летний мужчина.