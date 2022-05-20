Олег Гайдабур із села Осняги помер вночі 20 травня. Лікарі у Харківському воєнному госпіталі понад тиждень боролися за його життя. Його смерть підтвердила його матір. Остаточні причини смерті вона не знає.

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Олег Гайдабур отримав травми, коли 11 травня в його трактор влучила російська ракета. Він в цей час працював в полі на Харківщині. Чоловік отримав опіки та травми ніг, а його трактор перетворився на металобрухт. Обстріл стався у Новому Мерчику – в цей день окупанти обстріляли селище.



Залишки трактора Олега Гайдабури після влучання в нього російської ракети / Фото Нацполіції Харківської області

В той же день Харківська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (частина 1 статті 438 Кримінального кодексу України).

Після поранення Олег Гайдабура доставили в Харкові до Воєнного госпіталю. Оплату лікування на себе обіцяло взяти агропідприємство, де він працював трактористом.

Обстріли Харківщини

Харківська область і далі залишається одним з епіцентрів війни, яку розпочала Росія. Окупанти утримують деякі міста. Хоча українська армія щодня звільняє селища від російських загарбників, і в деяких місцях вже навіть вийшла до російського кордону.

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Разом з тим, росіяни намагаються повернути втрачені позиції, звідки їх раніше вибили українські захисники.

19 травня окупанти обстріляли Київський район Харкова. Внаслідок обстрілів пошкоджена котельня одного з медичних закладів. Згодом вони ж обстріляли Північну Салтівку, де 1 людина зазнала поранення.

В той же день загарбники обстріляли Великі Хутори. Жінка і дитина у віці 13 років зазнали осколкових поранень. Натомість внаслідок обстрілу Чугуївського району поранення отримав хлопець 17 років, в Балаклійській громаді – одна жінка травмована від вибуху.

На жаль, у Циркунах загинув 64-річний чоловік.