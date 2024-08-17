На детской площадке Гостомеля нашли гранату

В ГСЧС сообщили, что 17 августа в городе Гостомель возле детской площадки обнаружили гранату. Ее вовремя заметили родители.

На место оперативно прибыли взрывотехники и ликвидировали угрозу.

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Граната на площадке

Сегодня неподалеку от одной из детских площадок поселка Гостомель саперы Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины изъяли ручную гранату Ф-1,

– указали спасатели.

Как отметили в ГСЧС, детям невероятно повезло, что внимательные родители вовремя заметили, как дети решили взять ее в руки. Взрослые отвели детей на безопасное расстояние и вызвали саперов, тем самым предотвратили возможную трагедию.

Граната возле детской площадки в Гостомеле / фото ГСЧС

Напомним, что несколько дней назад в кафе "Зигзаг", что в Киеве, прогремел взрыв. Очевидцы утверждали, что это была граната. Однако уже позже работники заведения рассказали, что сдетонировала "игрушка-сувенир" в виде гранаты, которую оставил один из гостей.