На місце оперативно прибули вибухотехніки та ліквідували загрозу.

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Граната на майданчику

Сьогодні неподалік від одного з дитячих майданчиків селища Гостомель сапери Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України вилучили ручну гранату Ф-1,

– вказали рятувальники.

Як зазначили в ДСНС, дітям неймовірно пощастило, що уважні батьки вчасно помітили, як діти вирішили взяти її до рук. Дорослі відвели дітей на безпечну відстань та викликали саперів, тим самим запобігли можливій трагедії.

Граната біля дитячого майданчика у Гостомелі / фото ДСНС

Нагадаємо, що кілька днів тому у кафе "Зигзаг", що у Києві, пролунав вибух. Очевидці стверджували, що це була граната. Проте вже пізніше працівники закладу розповіли, що здетонувала "іграшка-сувенір" у вигляді гранати, яку лишив один з гостей.