В Греции во время наркорейда задержали двоюродную сестру президента Азербайджана

Двоюродная сестра президента Азербайджана Ильхама Алиева задержана в Афинах. Её подозревают в распространении наркотиков.

Диджейка Иззат Ханым Джавадова, которая является двоюродной сестрой президента Азербайджана Ильхама Алиева. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на AFP.

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В чем ее подозревают

Иззат Ханым Джавадова была задержана в пригороде Афин во время вечеринки из-за подозрений в распространении наркотиков.

Как сообщает греческая полиция, рейд был проведен в роскошной вилле в городе Каливия недалеко от Афин. Во время операции задержаны 13 человек. В спальне организатора вечеринки обнаружили 45 пакетов с кокаином, экстази и кристаллическим метамфетамином, а также сейф с наличными более 43 тысяч евро.

Иззат Ханым, известная в диджейской среде под псевдонимом Mikaela Jav, является дочерью покойного дяди Алиева, Джалала, и имеет британское гражданство. Она часто публикует в соцсетях моменты из своих выступлений, в частности на Ибице.

Джавадова вместе с девятью другими задержанными предстанет перед судом 2 января по обвинению в незаконном обороте и употреблении наркотиков. Три сотрудника полиции, которые охраняли виллу, пока не получили обвинений – расследование продолжается.