Діджейка Іззат Ханим Джавадова, яка є двоюрідною сестрою президента Азербайджану Ільхама Алієва. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на AFP.

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У чому її підозрюють

Іззат Ханим Джавадова була затримана в передмісті Афін під час вечірки через підозри у розповсюдженні наркотиків.

Як повідомляє грецька поліція, рейд було проведено в розкішній віллі у місті Калівія неподалік Афін. Під час операції затримано 13 осіб. У спальні організатора вечірки виявили 45 пакетів із кокаїном, екстазі та кристалічним метамфетаміном, а також сейф із готівкою понад 43 тисячі євро.

Іззат Ханим, відома у діджейському середовищі під псевдонімом Mikaela Jav, є донькою покійного дядька Алієва, Джалала, і має британське громадянство. Вона часто публікує в соцмережах моменти зі своїх виступів, зокрема на Ібіці.

Джавадова разом із дев’ятьма іншими затриманими постане перед судом 2 січня за звинуваченнями у незаконному обігу та вживанні наркотиків. Три співробітники поліції, які охороняли віллу, поки що не отримали звинувачень – розслідування триває.