В Греции задержан предприниматель, похитивший средства Минобороны: готовится экстрадиция

В Афинах задержан гражданин Украины. Он подозревается в том, что он незаконно завладел десятками миллионов гривен Министерства обороны.

В июле 2022 года мужчине сообщили о подозрении, а теперь его удалось задержать.

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Подробности дела

Согласно данным следствия, подозреваемый в сговоре с другими лицами завладел средствами, которые общество с ограниченной ответственностью получило в качестве предварительной оплаты от Минобороны Украины на закупку товаров военного назначения.

Денежные средства были перечислены на счета физических лиц-предпринимателей за якобы предоставление работ и услуг – говорится о 43 миллиона гривен. В Офисе Генпрокурора объяснили, что преступление было совершено в период со 2 марта по 10 мая 2022 года. В то время подозреваемый состоял в должности директора компании.

Уже 12 июля 2022 года фигуранту было поставлено в известность о подозрении по ч. 5 ст. 191 и ч. 3 ст. 209 УК Украины.

Как удалось задержать фигуранта

6 ноября 2023 года Украина направила запрос в Грецию на задержание и временный арест подозреваемого. В сотрудничестве с Интерполом стражи порядка направили запрос на публикацию Красного оповещения.

Недавно подозреваемый был задержан. Апелляционный суд Афин наложил на него временный арест.

Пока украинская сторона готовит все необходимые документы, чтобы направить запрос о выдаче подозреваемого.