У липні 2022 року чоловіку повідомили про підозру, а тепер його вдалося затримати.

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Подробиці справи

Згідно з даними слідства, підозрюваний у змові з іншими особами заволодів коштами, які товариство з обмеженою відповідальністю отримало як попередню оплату від Міноборони України на закупівлю товарів військового призначення.

Кошти були перераховані на рахунки фізичних осіб-підприємців за нібито надання робіт та послуг – мовиться про 43 мільйони гривень. В Офісі Генпрокурора пояснили, що злочин було вчинено у період з 2 березня по 10 травня 2022 року. В той час підозрюваний перебував на посаді директора компанії.

Вже 12 липня 2022 року фігуранту було повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 й ч. 3 ст. 209 КК України.

Як вдалося затримати фігуранта

6 листопада 2023 року Україна направила запит до Греції на затримання й тимчасового арешту підозрюваного. У співпраці з Інтерполом правоохоронці направили запит на публікацію Червоного оповіщення.

Нещодавно підозрюваного затримали. Апеляційний суд Афін наклав на нього тимчасовий арешт.

Наразі українська сторона готує усі необхідні документи, щоб направити запиту про видачу підозрюваного.