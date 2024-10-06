Отказались транслировать рекламу с разрушениями в Украине: в Грузии 3 телеканалам грозит штраф

Оппозиционные грузинские телеканалы Formula, Mtavari и TV Pirveli отказались размещать предвыборную рекламу правящей партии "Грузинская мечта". В ней используются изображения разрушенных украинских городов.

Теперь телеканалам грозят штрафы. Об этом говорится в совместном заявлении телекомпаний, пишет NewsGeorgia.

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В Грузии оппозиционным каналам грозит штраф

Правящая партия Грузии 26 сентября представила серию предвыборных плакатов и видеороликов, в которых призывает избирателей "выбрать мир" и сказать "нет войне". В рекламе изображения разрушенных российскими войсками украинских городов противопоставляются кадрам церквей, парков и новых автобусов в Грузии.

Власть, подконтрольная Иванишвили, ставит нас перед выбором - или мы предоставляем эфир для этих видеороликов, или нас штрафуют на огромные суммы, что может привести к прекращению деятельности телеканалов,

– говорится в заявлении.

В издании пишут, что сами телеканалы расценивают эти ролики как "российскую пропаганду" и "издевательство над украинским народом". Они также соглашаются с оценкой посла ЕС в Грузии, который назвал эту рекламу партии власти "возмутительной, позорной и отвратительной".

Указывается, что Formula, Mtavari и TV Pirveli обратились за поддержкой к правозащитным организациям и дипломатическим представительствам западных стран.

Согласно закону, за месяц до выборов грузинские телеканалы обязаны предоставлять бесплатное рекламное время всем партиям, представленным в парламенте. На это выделяется не менее 7,5 минут в течение каждых трех часов эфира.

Заметим, что в издании напомнили, что в сентябре Formula, Mtavari и TV Pirveli уже оштрафовали за отказ размещать другую провокационную рекламу "Грузинской мечты". В этом ролике со слоганом "Скажи нет моральному вырождению общества" показаны грузинские активисты и представители гражданского общества.



Оппозиционным каналам грозят штрафы за отказ размещать рекламу "Грузинской мечты" / Фото Natia Gugunava