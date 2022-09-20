В Кутаисе мужчина взял заложников в банке

Вооруженный мужчина в маске и камуфляжной форме захватил заложников в отделении "Банка Грузии". Также он принес с собой устройство, похожее на взрывчатку. В списке требований террориста есть русский флаг.

Инцидент произошел днем 20 сентября в "Банке Грузии" на проспекте Руставели в Кутаисе. С разрешения террориста заложники публикуют видео в сети.

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Миллионы долларов, российский флаг, удочка: что требует преступник

Как свидетельствует видео, опубликованное в соцсетях одним из заложников, преступник требовал два миллиона долларов. Во исполнение своего требования он отвел три часа. Мужчина обратился в полицию по телефону одной из сотрудниц банка.

Котята, 2 миллиона долларов принесите,

– цитируют его слова СМИ.

Впоследствии СМИ сообщили, что список "желаний" террориста расширился. Помимо двух миллионов долларов злоумышленнику нужны вертолет, российский флаг и удочка.

Мужчина угрожает взорвать банк

По данным МВД, в заложниках у грабителя находятся 12 человек. Двух человек удалось вывести. СМИ сообщают, что злоумышленник отпустил двух пожилых женщин. В сети есть видео , как их выводят из здания. На одном из видео можно увидеть взрывное устройство, прикрепленное к двери банка. Выведшие женщины подтвердили, что дверь заминирована.

Здание банка оцеплено сотрудниками полиции. Спецподразделения уже готовы к штурму здания. Террорист утверждает, что если полиция приступит к штурму, то приведет в действие взрывное устройство, установленное у входа. На теле у него закреплено оборудование, похожее на детонаторы. Кроме этого, на самой взрывчатке установлен таймер.

По четырем статьям УК Грузии начали следствие, предусматривающее противоправное приобретение-хранение огнестрельного оружия и боеприпасов, террористический акт и захват заложников в террористических целях.

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