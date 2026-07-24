В Грузии произошел масштабный блэкаут: без света остались большие города

Вся Грузия осталась без света в ночь с 23 на 24 июля. Проблемы с электроснабжением наблюдались не только в больших городах, но и в столице Тбилиси.

Электричество отключилось повсеместно одновременно – примерно в 00:10 по грузинскому времени. Об этом сообщает грузинская служба "Радио Свобода".

Каковы возможные причины отключения электричества в Грузии?

Помимо Тбилиси, света нет также в Батуми, Кутаиси, Телави, Боржоми, Бакуриани, Зугдиди и других больших городах.

По информации грузинской Государственной электроэнергетической системы, в 00:18 потребление электроэнергии снизилось с 1860 до 564 мегаватт.

Кроме того, некоторые абоненты в Тбилиси получили короткую текстовую сообщение от энергетической компании Telasi о том, что в сети произошла аварийная отключение, из-за чего пропал свет. В том же сообщении указано, что "ориентировочное время восстановления" электроснабжения – 2:25.

Добавим, что на данный момент ни Государственная электроэнергетическая система, ни компании Telas и Energo-Pro не предоставили публичных официальных объяснений.

Журналисты предполагают, что Государственная энергетическая система пока не в состоянии обеспечить электроэнергией эти электрораспределительные компании.