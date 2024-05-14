В парламенте Грузии депутаты подрались во время рассмотрения законопроекта об иноагентах

В грузинском парламенте произошла драка между депутатами правящей фракции "Грузинская мечта" и оппозицией. Тем временем в Тбилиси против антидемократического закона вышли на протесты сотни людей.

Сегодня, 24 мая, в Грузии голосовали за законопроект о так называемых “иноагентах” в третьем чтении. Во время рассмотрения законопроекта в парламенте произошла драка

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Подробности инцидента

Драка вспыхнула между депутатами фракции "Грузинская мечта" и оппозицией. Всего в схватке участвовали около 20 депутатов парламентского большинства.

Сообщается, что член парламентского большинства Риму Берадзе ударила по голове члена "Стратегии Агмашнебели" Паату Манджгаладзе папкой с бумагами, а лидеру партии Георгию Вашадзе пригрозила планшетом.

До этого депутат "Грузинской мечты" Дмитрий Самхарадзе на пленарном заседании оскорблял главу "Национального движения" Левана Хабеишвили, а затем попытался применить физическое насилие к депутату от оппозиции.

Драка в зале парламента Грузии: смотрите видео

После этого заседание прерывали на неопределенный час, однако впоследствии продолжила.

Несмотря на многотысячные протесты и критику мероприятия, законопроект таки приняли.

Что не так с законопроектом об "иноагентах" СМИ и общественным организациям, которые получают финансирование из-за рубежа, будут предоставлять статус "агентов иностранного влияния". Регистрировать так называемых иноагентов должна прокуратура, а не служба госреестра. Для физических лиц за нарушение закона предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет, а для юридических – штраф.

В Грузии приняли законопроект об "иноагентах"