В Грузии двое мужчин требовали 180 тысяч долларов у украинца и угрожали убить его семью

В Батуми задержали двух мужчин, которые требовали 180 тысяч долларов у украинца. Они угрожали убить его вместе с женой.

Им грозит до 7 лет тюрьмы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на NewsGeorgia

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Украинцу угрожали убийством в Грузии

В грузинском городе Батуми правоохранители задержали двух человек, которых подозревают в вымогательстве 180 тысяч долларов у гражданина Украины.

По информации грузинских СМИ, жертвой стал 34-летний украинец. Один из задержанных – 44-летний гражданин Украины, его сообщник – 38-летний гражданин Грузии, который уже имел судимость.

Злоумышленники требовали, чтобы он изменил показания по делу, которое рассматривает украинский суд, и перечислил 180 тысяч долларов задержанным в рамках расследования,

– отмечается в статье.

В противном случае они угрожали убить мужчину и его жену. Подозреваемых задержали на пограничном переходе "Сарпи", когда те пытались сбежать из Грузии в Турцию. Им грозит до 7 лет лишения свободы.