В Грузии в результате оползня погибла украинка, правоохранители ищут ее ребенка

В грузинском поселке Шови 3 августа произошел оползень. Из-за этого погибла украинка, а ее ребенка, который был на месте трагедии, ищут.

Украинское посольство в Грузии установило связь с родными погибшей и взаимодействует с грузинскими властями, чтобы подготовиться к репатриации. Также там проверяют, не было ли других украинцев в селении Шови, где произошел масштабный оползень.

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Что известно об оползне в Грузии

Оползень зафиксировали примерно в 15:15 3 августа в высокогорном регионе. Он вызвал серьезные последствия: повреждены линии электропередач, разрушены дороги и мосты, были перебои со связью.

Активную поисково-спасательную операцию начали только три часа спустя. Есть погибшие: два тела нашли 3 августа, утром 4 августа – еще четыре.

5 августа "Новости-Грузия" сообщили, что погибших 11. Спасательная операция продолжается, работникам чрезвычайных служб помогают армейцы. Продолжают искать 25 – 29 человек, а эвакуировали уже 210.

Из-за большой площади оползня спасателям сложно добраться до пострадавших. Некоторые местные жители пытаются искать родных сами. Премьер-министр Ираклий Гарибашвили назвал ситуацию очень серьезной и вылетел на место происшествия.

Где расположен поселок Шови в Грузии: смотрите на карте

Каковы причины катастрофы