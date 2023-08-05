В Грузии в результате оползня погибла украинка, правоохранители ищут ее ребенка
Источник:hromadske
В грузинском поселке Шови 3 августа произошел оползень. Из-за этого погибла украинка, а ее ребенка, который был на месте трагедии, ищут.
Украинское посольство в Грузии установило связь с родными погибшей и взаимодействует с грузинскими властями, чтобы подготовиться к репатриации. Также там проверяют, не было ли других украинцев в селении Шови, где произошел масштабный оползень.
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Что известно об оползне в Грузии
Оползень зафиксировали примерно в 15:15 3 августа в высокогорном регионе. Он вызвал серьезные последствия: повреждены линии электропередач, разрушены дороги и мосты, были перебои со связью.
Активную поисково-спасательную операцию начали только три часа спустя. Есть погибшие: два тела нашли 3 августа, утром 4 августа – еще четыре.
5 августа "Новости-Грузия" сообщили, что погибших 11. Спасательная операция продолжается, работникам чрезвычайных служб помогают армейцы. Продолжают искать 25 – 29 человек, а эвакуировали уже 210.
Где расположен поселок Шови в Грузии: смотрите на карте
Каковы причины катастрофы
- Часть горы откололась и повредила или уничтожила несколько коттеджей. Это произошло очень быстро, поэтому люди не успели спрятаться.
- Эксперты говорят, что это было совпадение геологических и гидрометеорологических событий. Впрочем, угрозы повторного оползня нет.
- Гора откололась из-за таяния ледников и обильных дождей. Подобной катастрофы на Западе Грузии не было с 1991 года. 7 августа в стране объявлено днем траура.