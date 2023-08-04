Отдыхающие на Закарпатье упали в реку из-за неисправного моста. К сожалению, есть погибшая.

Смотрите также 13-летний парень на мопеде сбил пенсионера: в Закарпатье произошло смертельное ДТП

Что произошло

Три женщины из Киевской области отдыхали в Закарпатье. Когда они вечером переходили реку Черная Тиса, пешеходный навесной мост обрушился. Его деревянное покрытие частично разрушилось, и женщины упали в реку с высоты 20 метров.

Спасатели ГСЧС вынесли пострадавших носилками вверх и передали врачам.

В каком состоянии пострадавшие

К сожалению, одна из женщин скончалась в скорой. Ей было 54 года.

Две женщины 1986 года рождения были госпитализированы. Одну из них со временем отпустили – женщина будет лечиться амбулаторно.

По информации журналиста Виталия Глаголы, высота разрушенного моста – 10 метров. Также он указал, что умершей было 55 человек.

Как бы то ни было, но на фото видно, что мост достаточно высокий, а внизу камни.

Спасение женщин, упавших в результате обрушения моста через Черную Тису / ГСЧС и МВД Украины

Реакция властей на инцидент

Глава Закарпатской ОВА Виктор Микита отреагировал на событие, указав, что за надлежащее состояние и содержание моста отвечает Ясинянская община.

Дал поручение безотлагательно собрать Совет обороны области и региональную комиссию ТЭБ и ЧС по этому вопросу,

– сообщил Микита.

Национальная полиция приступила к уголовному производству по статье о нарушении норм и правил по обеспечению дорожного движения.

Где расположены Квасы: смотрите на карте

Село Квасы – популярный закарпатский курорт с живописной природой и минеральными источниками.

Другие разрушения мостов в Закарпатье

24 июля обрушилась переправа через реку Тересва. Это произошло на трассе Мукачево – Рогатин. Тогда на мосту были грузовик и авто – они провалились. Пострадали пять человек, а машины были вынуждены двигаться в объезд. Вместо старой переправы появится временная.

Причиной разрушений в ОВА назвали грузовик – он якобы превысил нормы погрузки. Однако известно, что мосту 66 лет и за это время ни разу не производили капитальный ремонт.