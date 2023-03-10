В Грузии задержали добровольца, воевавшего в Украине на стороне ВСУ
Источник:"Эхо Кавказа"
В ходе протестов в Грузии задержали Надыма Хмаладзе. Он воевал в Украине на стороне ВСУ.
В МВД Грузии подтвердили задержание. По информации адвоката, Хмаладзе прибыл в Тбилиси 6 марта.
Кстати говоря Протестующие в Грузии выдвинули новый ультиматум властям, а парламент собирается на заседание
Мужчину долго держали на паспортном контроле, когда тот въезжал в страну. Уже в Тбилиси Хмаладзе заметил слежку. Адвокат Торнике Бакрадзе отметил, что военный был убежден, что это были сотрудники криминальной полиции, которые позже задержали его.
Как происходило задержание
Хмаладзе задержали на площади Свободы в Тбилиси 8 марта около 16.00. Силовики обвинили его в неподчинении полиции и хулиганстве. Протокола задержания никто не видел.
Ему в устной форме сказали, что речь идет о словесных оскорблениях, что трудно доказать – на момент задержания он не мог совершить преступление, он давал интервью журналисту,
– рассказал адвокат.
Отметим, Хмаладзе одним из первых грузинских добровольцев отправился в Украину.
Протесты в Грузии: последние новости
- Протесты в Грузии продолжались и 9 марта. Митингующие в Тбилиси начали выдвигать новые политические требования. Наряду с отставкой правительства требуют проведения досрочных выборов.
- Законопроект об "иноагентах", из-за которого начались беспорядки, отозвали. Однако парламент соберется на внеочередное заседание 10 марта, потому протестующие анонсировали новую акцию.
- МВД заявило, что всех задержанных демонстрантов отпустили.