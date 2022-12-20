ГСЧС не подтверждает отстранение замглавы за "взрывной подарок" польскому генера

Глава МВД Польши Мариуш Каминский сообщил об отстранении заместителя главы ГСЧС Дмитрия Бондаря из-за "взрывного подарка". Однако в ГСЧС этого не подтвердили.

Руководитель отдела взаимодействия со средствами массовой информации и коммуникаций с общественностью ГСЧС Оксана Трухачева в комментарии для 24 канала опровергла информацию Мариуша Каминского.

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Ответившие в ГСЧС

Трухачева подчеркнула, что не владеет этой информацией. "Официальную нашу позицию можно увидеть на сайте", – заявила она.

Возможно у них (МВД Польши) какая-то другая информация, по состоянию на данный момент у меня такой информации нет,

– сказала Трухачева.