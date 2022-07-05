Все в огне: в ГСЧС показала жуткие последствия массированного обстрела Николаева
5 июля 2022 , 22:52Читати новину українською
Источник:ГСЧС
Российские оккупанты 5 июля нанесли массированный удар по Николаевщине. В результате в областном центре вспыхнули масштабные пожары.
Ракеты попали в объекты инфраструктуры. В результате ударов возникли 2 пожара.
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С пожарами справились
Один пожар пожарные ликвидировали на площади 1000 квадратных метров. К ее тушению привлекли 63 спасателя и 15 единиц техники. Вторая охватила 120 квадратных метров. Ее потушили 14 пожарных и 2 единицы техники.
В ГСЧС показали последствия обстрелов. На видео видно, что львиная часть территории – в огне.
Мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал, что одна из ракет прилетела в Дом культуры. Здание разрушено практически полностью. Пострадавших нет.
Последствия обстрела Николаева / Фото ГСЧС:
Обстрел Николаева: что известно
- Россияне атаковали Николаевщину утром 5 июля. Они выпустили сразу 6 ракет по поселку Баштанка, 3 из которых сбили силы ПВО.
- Также враг обстрелял Широковскую, Ингульскую, Березнеговатскую и Галицыновскую общины. Там разрушены частные дома.
- Оккупанты ударили и по самому Николаеву. Захватчики попали в два района города. Они разрушили несколько жилых домов. К слову, сирены в Николаеве раздались уже после взрывов.
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