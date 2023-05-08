Безусловно, Украина выполнит задачу по возвращению. Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.
Кстати говоря В Белгородской области заявили о "массированной атаке": на улицах звучали сирены
Я думаю, что нам чужого не нужно. Но вернуть свое – безусловно, Украина это выполнит и обеспечит,
– сказал Юсов.
Россияне готовятся к обороне Белгорода?
В российских медиа ранее распространяли информацию, будто бы линии обороны возводили и в российских приграничных регионах. Представитель разведки подтвердил, что инженерные работы продолжаются и на территории самой России.
Очевидно, оккупанты боятся разных сценариев развития событий и активности украинских Сил безопасности и обороны в разных направлениях.
Взрывы в Белгородской области
- Возле Белгорода 2 мая раздавались взрывы. Россияне снова рассказывают об атаках беспилотников.
- Кроме того, 20 апреля в Белгороде раздался мощный взрыв. В центре города образовалась огромная воронка радиусом 20 метров.
- Власти сообщили, что из истребителя Су-34 выпала авиабомба. Известно о трех пострадавших. Обвинения пошли по традиции в сторону Украины.
- 22 апреля на месте взрыва нашли второй снаряд, который не разорвался. Через несколько дней сообщили о третьей бомбе.