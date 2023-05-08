Безусловно, Украина выполнит задачу по возвращению. Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

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Я думаю, что нам чужого не нужно. Но вернуть свое – безусловно, Украина это выполнит и обеспечит,

– сказал Юсов.

Россияне готовятся к обороне Белгорода?

В российских медиа ранее распространяли информацию, будто бы линии обороны возводили и в российских приграничных регионах. Представитель разведки подтвердил, что инженерные работы продолжаются и на территории самой России.

Очевидно, оккупанты боятся разных сценариев развития событий и активности украинских Сил безопасности и обороны в разных направлениях.

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