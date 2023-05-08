Безумовно, Україна виконає завдання з повернення свого. Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.

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Я думаю, що нам чужого не треба. Але повернути своє – безумовно, Україна це виконає і забезпечить,

– сказав Юсов.

Росіяни готуються до оборони Бєлгорода?

У російських медіа раніше поширювали інформацію, начебто лінії оборони зводили і в російських прикордонних регіонах. Представник розвідки підтвердив, інженерні роботи тривають і на території самої Росії.

Вочевидь, окупанти бояться різних сценаріїв розвитку подій і активності українських Сил безпеки та оборони на різних напрямках.

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