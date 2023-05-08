Безумовно, Україна виконає завдання з повернення свого. Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.
До речі У Бєлгородській області заявили про "масовану атаку": на вулицях звучали сирени
Я думаю, що нам чужого не треба. Але повернути своє – безумовно, Україна це виконає і забезпечить,
– сказав Юсов.
Росіяни готуються до оборони Бєлгорода?
У російських медіа раніше поширювали інформацію, начебто лінії оборони зводили і в російських прикордонних регіонах. Представник розвідки підтвердив, інженерні роботи тривають і на території самої Росії.
Вочевидь, окупанти бояться різних сценаріїв розвитку подій і активності українських Сил безпеки та оборони на різних напрямках.
Вибухи у Бєлгородській області
- Біля Бєлгорода 2 травня лунали вибухи. Росіяни знову розповідають про атаки безпілотників.
- Крім того, 20 квітня в Бєлгороді пролунав потужний вибух. В центрі міста утворилась величезна вирва радіусом 20 метрів.
- Влада повідомила, що із винищувача Су-34 випала авіабомба. Відомо про трьох постраждалих. Звинувачення пішли, за традицією, у бік України.
- 22 квітня на місці вибуху знайшли другий снаряд, який не розірвався. За кілька днів повідомили про третю бомбу.