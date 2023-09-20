Атака на самолеты в Подмосковье: ГУР рассказало, пригодны ли поврежденные судна к использованию

Неизвестные диверсанты подорвали два самолета и вертолет в Подмосковье. В результате диверсии самолеты повреждены.

Представитель ГУР МО Андрей Юсов в эфире телемарафона подтвердил информацию, что российские самолеты повреждены после диверсии, пишет 24 Канал. Относительно пригодности к восстановлению самолетов, то Юсов отметил, что информация уточняется.

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Диверсия произошла на объекте, находящемся под тщательной охраной

"Но в любом случае это на длительное время выведение из строя этих объектов и речь идет еще о другом поврежденном...", – сказал Юсов.

По словам представителя разведки, очень красноречиво, что диверсия состоялась в столичном регионе России. Он подчеркнул, что с точки зрения безопасности атакуемый объект находится под чрезвычайно сильно охраной.

Тем не менее хорошие люди работают и там,

– добавил Юсов.

Представитель ГУР МО заявил, что в результате диверсии повреждены так называемые самолеты "судного дня", которые должны нести стратегическое ядерное оружие, правительственные борта, техника спецсвязи и многие другие вещи.

"Конечно, это тщательно охраняется российскими спецслужбами и после этого инцидента паника теперь еще и там. Буквально в затылок российским захватчикам уже сейчас в столице не только в воздухе, но и на земле дышат люди, которые выступают и действуют активно против российской агрессии в Украине", – резюмировал Юсов.

Что известно об ударе по российским самолетам