От "Киев за три дня" до сохранения территорий: в ГУР рассказали, как изменилась аппетиты Кремля

России пришлось достаточно быстро сбавлять масштабы аппетитов в войне против Украины. Однако враг все еще стремится уничтожить Украину и наш народ.

Представитель ГУР МО Андрей Черняк в интервью 24 Каналу рассказал, как россияне меняли планы во время полномасштабного вторжения в Украину. По его словам, получив отпор, россияне перешли от "Киева за три дня" к планам выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей.

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Россия пытается лишить Украину поддержки союзников

Однако с выходом на административные границы Донецкой и Луганской областей у россиян тоже не сложилось. После этого, как говорит Черняк, россиянам не осталось ничего другого, как сосредоточить силы на сохранении контроля над временно оккупированными территориями.

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Представитель ГУР МО отметил, что для одержания хотя бы какой-то промежуточной победы Москва всеми способами пытается разрушить единство между Украиной и западными партнерами. Таким образом, россияне хотят лишить Украину жизненно важной поддержки.

России нужно 10 лет на восстановление после потерь, нанесенных ВСУ

Черняк рассказал, что Россия хочет заморозить войну, чтобы накопить силы. В то же время, планы оккупантов по уничтожению Украины не изменились.

Ослабленный агрессор стремится заморозить линию фронта, чтобы собрать новую армию и накопить вооружение, поскольку глобальный план Москвы по завоеванию и уничтожению нашего народа не изменился, как и цель Кремля отреставрировать ужасную террористическую российскую империю,

– сказал он.

По оценкам представителя разведки, России нужно ориентировочно 10 лет, чтобы "очухаться" и восстановить наступательный военный потенциал, которого Россию лишили ВСУ. Однако Черняк подчеркнул, что Силы обороны Украины не дадут оккупантам этоого шанса.

Россияне, по словам Черняка, пытаются увеличить производство дронов и ракет для продолжения атак на критическую инфраструктуру.

"Однако Силы Обороны проводят постоянную работу над замедлением этого процесса. Так, треть предприятий ракетной отрасли России находятся в зоне досягаемости неизвестных беспилотников, систематически атакующих эти военные объекты", – резюмировал он.