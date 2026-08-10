Об этом в интервью "РБК-Украина" рассказал заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины генерал-майор Вадим Скибицкий.

Что пытается уничтожить враг?

Российские войска способны ежемесячно проводить несколько комбинированных атак с использованием ракет различных типов и большого количества беспилотников. Киев для врага является одной из ключевых целей, поскольку столица вместе с Запорожьем, Днепром и Харьковом является важным центром украинского оборонно-промышленного комплекса.

В ГУР отмечают, что российская разведка особенно внимательно следит за двумя направлениями украинского ОПК.

Первое из них – развитие украинского баллистического оружия. Россия пытается не допустить выхода Украины на серийное производство собственных ракет, которые в перспективе могут существенно изменить характер войны.

Второе направление – производство беспилотников, в частности FPV и дальнобойных ударных БПЛА. Украинские операции среднего и дальнего удара уже наносят ощутимые удары по российской нефтепереработке, логистике и другим элементам экономической системы. Именно поэтому Москва пытается наносить удары по производственным мощностям, которые обеспечивают Украину средствами для таких атак.

В то же время российские атаки по Киеву могут иметь более широкую цель, чем просто уничтожение военных объектов. В Кремле, по оценке украинской разведки, исходят из того, что дестабилизация ситуации в столице может повлиять на настроения в других регионах Украины.

Подобную логику российские власти применяют внутри самой России, где Москва и Санкт-Петербург имеют особый уровень защиты из-за опасений по поводу распространения протестных настроений.

Они исходят из такой же логики и в отношении Украины: если в Киеве произойдет дестабилизация – она распространится и на другие регионы. С этой же целью они проводят множество информационных кампаний. Если в своей кампании ударов они достигают каких-то результатов, далее они приступают к раскрутке этой темы в нашей информационной среде – представляя это как повод для обвинений в адрес наших властей, Сил обороны, Военно-воздушных сил и т. д.,

– говорит Скибицкий.

Цели российских ударов значительно шире, чем непосредственно предприятия ОПК. Прежде всего речь идет о критической инфраструктуре, логистике и энергетических объектах.

"Если говорить в более широком смысле – это наша критически важная инфраструктура. Зимой – это электричество и системы теплоснабжения. Сейчас – это, во-первых, ОПК. Во-вторых – это логистика: и железная дорога, и портовая инфраструктура, и судоходство. Кроме того, агрессор пытается наносить удары и по другим элементам инфраструктуры, чтобы сеять панику и дестабилизировать ситуацию в стране", – пояснили в ГУР.

Еще одна цель – создание паники среди населения. Именно поэтому российские удары могут затрагивать объекты гражданского сектора, которые непосредственно не имеют военного значения.

Российская сторона при этом пытается оправдать такие атаки утверждениями о якобы использовании гражданских предприятий для поставок компонентов украинскому ОПК. Однако в ГУР подчеркивают, что подобные аргументы фактически используются в качестве прикрытия для ударов по гражданской инфраструктуре.

В разведке считают, что системные атаки являются частью более широкой стратегии России. После провала плана быстрого захвата всей Украины Кремль сосредоточился на достижении отдельных военных и политических целей. Среди них – оккупация Донецкой и Луганской областей, а также попытка повлиять на будущий политический процесс в Украине.

В российских планах, по данным украинской разведки, речь идет о формировании такого украинского руководства, которое было бы, как минимум, нейтральным по отношению к России.

Поэтому ракетно-дроновые атаки Москва использует не только как средство поражения конкретных объектов. Они являются частью комплексной кампании, сочетающей военное давление, разрушение инфраструктуры, экономическое истощение, информационные операции и попытки повлиять на общественные настроения.

Напомним, Россия не демонстрирует намерений ослаблять удары по Украине и продолжает наращивать производство вооружений. По основным типам ракет враг выполняет месячные планы на 110–120%, а на август запланировано производство 11 тысяч ударных беспилотников.