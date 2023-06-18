Надо работать, чтобы на трибунале был оригинал, – в ГУР рассказали, сколько двойников у Путина

Ни для кого не секрет, что Кремль использует технологию двойников главы государства. Об этом свидетельствуют, в частности, оперативная информация, подтвержденная из многих источников, и множество выводов специалистов.

По информации Главного управления разведки Украины, у кремлевского диктатора Владимира Путана есть три двойника. Об этом рассказал представитель ГУР Андрей Юсов.

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По каким факторам можно определить отличие

В разведке объясняют, что при использовании Кремлем двойников Украина может отслеживать нехарактерные действия для российского диктатора. Специалисты определяют это по физиологическим признакам, средствам безопасности, отличиям в протокольных моментах.

Они (Кремль – 24 Канал) пробуют делать все максимально реалистично, даже карантин заставляют терпеть для того, чтобы встретиться не с оригиналом. Есть такая технология, не все диктаторы ее используют. К примеру, у Лукашенко нет двойников. А внешность Путина с самого начала способствовала существованию двойников,

– рассказывает Юсов.

Он подчеркнул, что самое главное в этой ситуации – чтобы на международном трибунале был оригинал, а над этим нужно очень серьезно поработать.

Что произойдет с двойниками после смерти Путина