Надо работать, чтобы на трибунале был оригинал, – в ГУР рассказали, сколько двойников у Путина
Источник:"Черная лампа"
Ни для кого не секрет, что Кремль использует технологию двойников главы государства. Об этом свидетельствуют, в частности, оперативная информация, подтвержденная из многих источников, и множество выводов специалистов.
По информации Главного управления разведки Украины, у кремлевского диктатора Владимира Путана есть три двойника. Об этом рассказал представитель ГУР Андрей Юсов.
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По каким факторам можно определить отличие
В разведке объясняют, что при использовании Кремлем двойников Украина может отслеживать нехарактерные действия для российского диктатора. Специалисты определяют это по физиологическим признакам, средствам безопасности, отличиям в протокольных моментах.
Они (Кремль – 24 Канал) пробуют делать все максимально реалистично, даже карантин заставляют терпеть для того, чтобы встретиться не с оригиналом. Есть такая технология, не все диктаторы ее используют. К примеру, у Лукашенко нет двойников. А внешность Путина с самого начала способствовала существованию двойников,
– рассказывает Юсов.
Он подчеркнул, что самое главное в этой ситуации – чтобы на международном трибунале был оригинал, а над этим нужно очень серьезно поработать.
Что произойдет с двойниками после смерти Путина
- Блогер Дмитрий Капранов напомнил, что у Сталина тоже был двойник. Когда его увидел кто-то из родственников диктатора, Сталин сказал, что двойник – "садовник". По его словам, такие "садовники" – русская традиция.
- "После смерти Путина мы еще увидим лже-Путиных, по крайней мере, 5 или 6. И они будут бороться за власть", – подчеркнул он.
- Капранов предположил, что с таким количеством двойников, которое имеет российский диктатор, власть в России будет передаваться еще несколько раз от двойника к двойнику.