Какие иностранные компании помогают россиянам атаковать Украину: ГУР обнародовало список

За последние 2 недели Украина подверглась наиболее массированным обстрелам за весь период полномасштабной войны. Российские ракеты не достигают целей без четких координат. В этом оккупантам помогают иностранные компании.

В разведке отметили, что 15 ноября оккупанты выпустили по украинским городам примерно 100 ракет. В Киеве получил повреждения жилой дом – по меньшей мере один человек погиб.

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Для обстрелов Россия использует свой аналог GPS

Из-за массированных вражеских обстрелов жители Киева, Харькова, Житомира, Львова, Тернополя, Ровно, Хмельницкого и многих других населенных пунктов частично или полностью остались без света и воды.

Украинские силы ПВО 23 ноября сбили 51 из 70 крылатых ракет, а также 5 дронов-камикадзе, выпущенных оккупантами по Украине. Несмотря на это, Россия нанесла вред энергетической и гражданской инфраструктуре. Большинство украинских городов были обесточены.

Российские ракеты попали в 3 многоэтажных дома, погибли 10 человек. Массированный обстрел Украины со стороны России привел не только к гибели людей и значительным повреждениям украинской инфраструктуры, но и задел электросети Молдовы, оставив часть страны без света,

– рассказали в разведке.

В ГУР подчеркнули, что российские ракеты не достигают целей без четких координат, определяющихся навигационными системами. Для этого оккупанты используют свою разработку ГЛОНАСС – аналог GPS. Его создали в 1982 году по заказу Минобороны СССР.

"Хотя ГЛОНАСС является системой двойного назначения, преимущественно ее используют российские военные для наведения оружия на украинские города. В российской навигационной системе есть слабое место – ГЛОНАСС зависит от микрочипов, которые производят иностранные компании", – говорится в сообщении.

В российских ракетах и дронах установлены микрочипы иностранного производства с поддержкой ГЛОНАСС. Обычно это гражданские чипы, но захватчики используют их для военных целей. Они принимают и обрабатывают координаты ГЛОНАСС, а ракеты с помощью этой информации ориентируются в пространстве и целятся в украинскую гражданскую и энергетическую инфраструктуру.

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Какие иностранные компании помогают россиянам обстреливать Украину

До сих пор ряд иностранных компаний продолжает производить микрочипы с поддержкой ГЛОНАСС:

Linx Technologies (США);

Broadcom (США);

Qualcomm (США);

Telit (США);

Maxim Integrated (США);

TRIMBLE (США);

Cavli Wireless (США);

u-blox AG (Швейцария);

STMicroelectronics (Швейцария);

Sierra Wireless (Канада);

NovAtel (Канада);

Septentrio (Бельгия);

Antenova (Британия).

В свою очередь, Россия продолжает закупать такие микрочипы благодаря многочисленным подставным компаниям и дистрибьюторам. Их используют в:

беспилотниках "Орлан-10" и Shahed-136,

РСЗО "Торнадо-С" и "Смерч",

ракетах "Искандер", "Калибр" и "Кинжал",

авиационных и крылатых ракетах X-101, X-555, Х-38, Х-59МК, Х-31.

Без чипов с поддержкой ГЛОНАСС иностранного производства россиянам придется с нуля строить собственную микроэлектронику. Экспортный контроль и контроль со стороны производителей в таком случае не подействует, ведь Россия постоянно придумывает новые пути обхода санкций и закупки технологий,

– отметили в ГУР.

В разведке подытожили, что иностранные компании должны:

осознать прямое влияние своей продукции на обороноспособность России,

прекратить производить чипы с поддержкой ГЛОНАСС,

убрать функцию поддержки навигационной системы из всех своих устройств.

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