Новый подход врага: в ГУР заявили о смене тактики россиян на фронте

Оккупанты решили изменить тактику войны в Украине на фоне своих постоянных провалов. Для этого враг начинает подготовку так называемых штурмовых отрядов.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий в эфире национального телемарафона. Сейчас идет активная подготовка штурмовых групп в различных дивизиях и объединениях вражеской армии.

Обратите внимание В Новогоднюю ночь Россия доказала, что собирается проводить геноцидную войну – ОП

В чем заключается новый враждебный замысел

Вадим Скибицкий рассказал, что Россия формирует небольшие штурмовые отряды численностью от 140 до 160 человек, которые будут вооружены танками, минометами, артиллерийскими системами. Целью создания таких отрядов является проведение штурмовых действий на отдельных направлениях фронта.

Кроме того, Россия планирует подтянуть свои резервы на украинскую границу, ввести на нашу территорию новых подразделений и частей подразделений территориальных войск. В частности, последнее уже наблюдается в Херсонской области.

Также, как отметил Скибицкий, россияне хотят проводить наступательные действия по отдельным направлениям, чтобы захватить Донецкую область и удержать те территории, которые уже удалось оккупировать. Однако Украина готова к любым сценариям.

Начало года будет достаточно сложным, но мы готовы к этому. Мы понимаем планы, мы понимаем те ресурсы и резервы, которые имеет Россия, и мы прогнозируем, какие действия она может начать с Нового года,

– подчеркнул Скибицкий.

Буданов прогнозирует завершение войны в 2023 году

Руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что в 2023 году Украина победит в войне с Россией. По его словам, наше государство выйдет на границы в 1991 году. Хороших новостей следует ожидать во второй половине этого года.

Буданов отметил, что факторов, которые окажут влияние на победу – очень много, но в своих прогнозах он опирается на уже запущенные процессы, которые в будущем дадут свой результат.