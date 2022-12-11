Разрушительная красота: в Гватемале продолжается извержение вулкана Фуэго

В Центральной Африке вулкан Фуэго начал новую фазу извержения. Жители города Антигуа-Гватемала слышат взрывы, видят столб дыма и поток лавы.

В настоящее время власти Гватемалы еще не объявляли об эвакуации. Государственный Институт вулканологии отметил, что раздаются "постоянные слабые, умеренные и сильные взрывы".

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В учреждении рассказали, что над Фуэго возникает "накаленный фонтан" лавы, превышающий 500 метров над кратером, и столб пепла, поднимающийся более чем на километр от вершины.

Извержение вулкана Фуэго: смотрите видео

Что происходит в Гватемале: смотрите видео

Возможные последствия извержения

Представитель Национального координатора по уменьшению рисков стихийных бедствий Родольфо Гарсия рассказал, что власти следят за потоками лавы. Не исключают, что возникнет дождь из пепла и поток лавы на 800 метров вниз по холму.

Извержение вулкана Фуэго уже было 3 июня 2018 года. Тогда пострадала община Сан-Мигель-Лос-Лотес в Эскуинтле. Погибли 215 человек и примерно столько пропали без вести.

Еще одно извержение вулкана

В Индонезии в начале произошло извержение высшего вулкана Семеру на острове Ява. Этому предшествовал ряд землетрясений.

Из-за опасности эвакуировали около 90 человек. Японское метеорологическое агентство сообщило, что дым от вулкана достиг 1,5 километра в высоту.