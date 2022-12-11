Наразі влада Гватемали ще не оголошувала про евакуацію. Державний Інститут вулканології зазначив, що лунають "постійні слабкі, помірні й сильні вибухи".

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В установі розповіли, що над Фуего виникає "розжарений фонтан" лави, що перевищує 500 метрів над кратером, і стовп попелу, який підіймається більше ніж на кілометр від вершини.

Виверження вулкана Фуего: дивіться відео

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Можливі наслідки виверження

Речник Національного координатора зі зменшення ризиків стихійних лих Родольфо Гарсія розповів, що влада стежить за потоками лави. Не відкидають, що виникне дощ з попелу та потік лави на 800 метрів вниз по пагорбу.

Виверження вулкана Фуего вже було 3 червня 2018 року. Тоді від лави постраждала громада Сан-Мігель-Лос-Лотес в Ескуінтлі. Загинули 215 людей і приблизно стільки зникли безвісти.

Ще одне виверження вулкана

В Індонезії на початку відбулося виверження найвищого вулкана Семеру на острові Ява. Цьому передувала низка землетрусів.

Через небезпеку евакуювали приблизно 90 людей. Японське метеорологічне агентство повідомило, що дим від вулкана сягнув 1,5 кілометра у висоту.