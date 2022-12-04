За даними Reuters, владі довелось евакуювати 90 осіб. Вивозять людей, які живуть у регіонах, що розміщені недалеко від вулкана Семеру.
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Що відбувається на острові Ява
Виверження почалось у ніч проти 4 грудня. Вулкан розташований орієнтовно за 640 кілометрів на схід від столиці країни Джакарти.
У неділю (4 грудня – 24 канал) влада Індонезії підвищила попередження щодо вулкана Семеру на острові Ява до найвищого рівня після виверження, яке викинуло стовп попелу високо в повітря,
– мовиться в повідомленні.
Японське метеорологічне агентство заявило, що шлейф від вулкана сягнув 1,5 кілометра у висоту.
Виверження вулкана в Індонезії: дивіться відео
Що відбувається біля вулкана: відео
Через масштаби виверження людей закликали не підходити до Семеру ближче як за 8 кілометрів.
Видання The Guardian повідомило, що декілька сіл біля вулкана вкрив попіл. Очільник агентства з ліквідації наслідків стихійних лих у Лумаджангу, що у провінції Східна Ява, Джоко Самбанга заявив, що декілька сотень людей перевезли до тимчасових притулків або інших безпечних районів.
Що відбувається на Яві / Фото PA Images, BNPB Indonesia, AP, MoRaY2022, AFP
Останні замлетруси у світі: важливе
- Наприкінці листопада на Гаваях прокинувся один з найбільших вулканів у світі. Він "спав" 38 років. В USGS заявили, що ранні стадії виверження Мауна-Лоа можуть бути дуже динамічними, а розташування та просування потоків лави можуть швидко змінюватися.
- Окрім того, виверження двох вулканів почалось в Росії. Зокрема, прокинулась Ключевська сопка на Камчатці – найвищий вулкан Євразії, а також Шивелуч.
- Ще у серпні в Ісландії почалося виверження вулкана біля головного аеропорту країни. Тоді місцева влада закликала туристів не ходити тим районом.