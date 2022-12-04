За даними Reuters, владі довелось евакуювати 90 осіб. Вивозять людей, які живуть у регіонах, що розміщені недалеко від вулкана Семеру.

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Що відбувається на острові Ява

Виверження почалось у ніч проти 4 грудня. Вулкан розташований орієнтовно за 640 кілометрів на схід від столиці країни Джакарти.

У неділю (4 грудня – 24 канал) влада Індонезії підвищила попередження щодо вулкана Семеру на острові Ява до найвищого рівня після виверження, яке викинуло стовп попелу високо в повітря,

– мовиться в повідомленні.

Японське метеорологічне агентство заявило, що шлейф від вулкана сягнув 1,5 кілометра у висоту.

Виверження вулкана в Індонезії: дивіться відео

Що відбувається біля вулкана: відео

Через масштаби виверження людей закликали не підходити до Семеру ближче як за 8 кілометрів.

Видання The Guardian повідомило, що декілька сіл біля вулкана вкрив попіл. Очільник агентства з ліквідації наслідків стихійних лих у Лумаджангу, що у провінції Східна Ява, Джоко Самбанга заявив, що декілька сотень людей перевезли до тимчасових притулків або інших безпечних районів.

Що відбувається на Яві / Фото PA Images, BNPB Indonesia, AP, MoRaY2022, AFP

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