Молния ударила в жерло активного вулкана в Гватемале: атмосферное видео

В Гватемале продолжается извержение вулкана Фуэго. Туристы зафиксировали прекрасный и одновременно жуткий момент - попадание молнии прямо в его жерло.

На видео видно, как над жерлом вулкана появились молния. Такое явление возникает, когда вулканический пепел контактирует с атмосферой. Об этом пишет 24 Канал.

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В Гватемале молния попала в Фуэго

Так, на кадрах можно увидеть, как над Фуэго поднимается пепел. В один момент в жерло вулкана попала молния. Свидетелем явления стали десятки туристов. Они восторженно наблюдали и некоторые из них даже зафиксировали этот момент.

Из-за извержения вулкана власти эвакуировали ряд населенных пунктов

Заметим, что Фуэго известен тем, что почти всегда активен на низком уровне. Небольшие взрывы газа и пепла происходят каждые 15 – 20 минут, но большие извержения случаются реже. Высота вулкана составляет более 3,7 метра над уровнем моря.

Пик активности зафиксировали как раз 4 мая 2024 года – в этот день произошло извержение. Столб пепла достиг высоты более 5 000 метров над уровнем моря и переместился более чем на 35 километров на юго-запад.

Национальная координация по уменьшению опасности стихийных бедствий (CONRED) проводит чрезвычайные операции и превентивную эвакуацию в муниципалитетах Сан-Педро-Епокапа, селах Чимальтенанго, Панимаче I и II, Эль-Порвенир и Морелия.

Тем временем Национальный институт сейсмологии, вулканологии, метеорологии и гидрологии Гватемалы сообщает, что 5 мая активность вулкана начала понемногу стихать.