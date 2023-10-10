В ХАМАС намекнули о готовности к переговорам

Высокопоставленный чиновник ХАМАС Мусса Абу Марзук заявил, что группа якобы открыта для обсуждений возможного перемирия с Израилем.

По словам Абу Марзука, ХАМАС "достиг своих целей". Следовательно, там "открыты к чему-то подобному" (на переговоры – 24 Канал).

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Когда его спросили, желает ли исламистская группа обсуждать возможное прекращение огня, он ответил, что ХАМАС готов ко "всем политическим диалогам".

Заметим, что премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху вечером 9 октября в своем восьмиминутном выступлении сказал, что удары, уже нанесенные по Газе, были только началом, а впереди гораздо более серьезные атаки. Также он сравнил боевиков из ХАМАС с террористами из ИГИЛ и выразил уверенность в победе.

Война Израиля и ХАМАС