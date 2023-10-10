В ХАМАС намекнули о готовности к переговорам
Источник:Reuters
Высокопоставленный чиновник ХАМАС Мусса Абу Марзук заявил, что группа якобы открыта для обсуждений возможного перемирия с Израилем.
По словам Абу Марзука, ХАМАС "достиг своих целей". Следовательно, там "открыты к чему-то подобному" (на переговоры – 24 Канал).
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Когда его спросили, желает ли исламистская группа обсуждать возможное прекращение огня, он ответил, что ХАМАС готов ко "всем политическим диалогам".
Заметим, что премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху вечером 9 октября в своем восьмиминутном выступлении сказал, что удары, уже нанесенные по Газе, были только началом, а впереди гораздо более серьезные атаки. Также он сравнил боевиков из ХАМАС с террористами из ИГИЛ и выразил уверенность в победе.
Война Израиля и ХАМАС
- Утром 7 октября ХАМАС атаковал Израиль из Сектора Газа, выпустив по стране несколько тысяч ракет Кроме того, боевики проникли из суши, воды и воздуха в приграничные районы Израиля и захватили несколько населённых пунктов, военные объекты, взяли пленных.
- Вечером того же дня ЦАХАЛ вернул под свой контроль большинство этих населенных пунктов.
- В результате атаки ХАМАС и ответа Израиля на нее погибли многие люди с обеих сторон. По состоянию на вечер 9 октября было известно о 900 погибших израильтянах и 687 палестинцах.
- Израиль объявил о "состоянии войны" и начале контртеррористической операции "Железные мечи". В ее результате ЦАХАЛ поразил тысячи целей в Секторе Газы. По словам премьера Нетаньяху, это "только начало", а ХАМАС "будет уничтожен".