В Харькове 15 часов тушили масштабный пожар на складах: фото и видео ужасных последствий

Харьковские спасатели ликвидировали масштабный пожар в складских зданиях. Возгорание произошло в результате вражеских обстрелов ночью 30 апреля.

Российские оккупанты продолжают цинично обстреливать гражданские объекты в Харькове. Корреспондент 24 канала из Харькова сообщила, что пожар складских помещений произошел в Немышлянском районе.

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Масштабы пожара

Площадь пожара составляла около 6000 кв. м. На месте происшествия работало 12 единиц пожарно-спасательной техники и 50 человек личного состава ГСЧС.

Последствия пожара на складах Харькова 30 апреля: смотрите видео

Пострадавших нет

Пожар удалось полностью ликвидировать только в 17:05. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

Охранник складских помещений о последствиях пожара: смотрите видео

Последствия пожара на складах в результате обстрелов Харькова / Фото 24 канал

Впоследствии о последствиях пожара сообщили также в ГСЧС Харьковской области. Они также отметили, что в результате возгораний нет погибших и пострадавших.

В Харькове масштабные пожары

Ночью 30 апреля россияне обстреляли и больницу, в результате чего частично разрушены бетонные конструкции и оконные рамы технического этажа медучреждения.

Предварительно, 29 апреля, в ГСЧС сообщали, что спасатели 14 раз выезжали тушить пожары, вызванные вражескими обстрелами. В частности, горели многоэтажные и частные дома, гаражи, хозяйственные постройки, а также складские и ангарные помещения.

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