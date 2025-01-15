Россия вечером 15 января снова атакует мирные города Украины и гражданское население. К сожалению, на этот раз под вражеским ударом оказался Харьков.

В городе слышали взрывы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на корреспондентов Суспильного.

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Что известно о взрывах в Харькове

Сигнал воздушной тревоги на территории Харьковской области был объявлен ориентировочно в 20:09. В воздушных силах сообщали об угрозе ударных беспилотных летательных аппаратов в регионе. Их зафиксировали на границе с Донецкой областью.

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Также русские дроны заметили севернее и восточнее Харькова, они двигались в южном направлении. Уже в 20.22 появилась первая информация о том, что в городе было громко. Никаких дополнительных деталей пока не указывают.

В Харькове был слышен взрыв, вероятно, он раздался за городом,

– говорится в сообщении журналистов.

Заметим, что пока ни мэр города Игорь Терехов, ни глава областной военной администрации Олег Синегубов не комментировали эту информацию.