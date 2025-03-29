В Харькове дрон попал в частный дом: там погиб человек
- В Харькове дрон-камикадзе "Шахед" попал в частный дом, погиб один человек, еще один ранен.
- Вследствие массированных атак по Харькову пострадало десять человек, среди них 16-летние парень и девушка.
Россияне несколько раз подряд ударили по Харькову дронами-камикадзе типа "Шахед". Один из вражеских беспилотников атаковал гражданскую инфраструктуру, есть жертва.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на городского голову Харькова Игоря Терехова и руководителя областной военной администрации Олега Синегубова.
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Какие последствия атаки на Харьков
Сначала местные власти обнародовали информацию об ударах по району жилой застройки. Олег Синегубов сообщил о двух пострадавших в результате атаки, отметив, что необходимые службы выехали на место попадания.
Позже он уточнил о попадании вражеского беспилотника в частный дом.
Один человек погиб, один – ранен,
– говорится в сообщении.
По предварительной информации, также на одном из мест прилетов произошел пожар, есть раненые, по меньшей мере, один в тяжелом состоянии. Более подробную информацию о последствиях ударов обнародуют впоследствии.
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Еще один удар произошел по Холодногорскому району. По последним данным областной военной администрации, количество пострадавших в результате массированной вражеской атаки увеличилось до десяти человек. Среди них – 16-летние парень и девушка.