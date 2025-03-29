В Харькове дрон попал в частный дом: там погиб человек

Россияне несколько раз подряд ударили по Харькову дронами-камикадзе типа "Шахед". Один из вражеских беспилотников атаковал гражданскую инфраструктуру, есть жертва.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на городского голову Харькова Игоря Терехова и руководителя областной военной администрации Олега Синегубова.

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Какие последствия атаки на Харьков

Сначала местные власти обнародовали информацию об ударах по району жилой застройки. Олег Синегубов сообщил о двух пострадавших в результате атаки, отметив, что необходимые службы выехали на место попадания.

Позже он уточнил о попадании вражеского беспилотника в частный дом.

Один человек погиб, один – ранен,

– говорится в сообщении.

По предварительной информации, также на одном из мест прилетов произошел пожар, есть раненые, по меньшей мере, один в тяжелом состоянии. Более подробную информацию о последствиях ударов обнародуют впоследствии.

Обратите внимание! Оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.

Еще один удар произошел по Холодногорскому району. По последним данным областной военной администрации, количество пострадавших в результате массированной вражеской атаки увеличилось до десяти человек. Среди них – 16-летние парень и девушка.