В Харькове есть попадания по территории вуза, еще 2 вражеских КАБа попали в гаражи

Россияне сегодня в очередной раз атакуют Харьков. К сожалению не обошлось без повреждений и раненых.

Сейчас есть информация о повреждении гаражного кооператива и одного из высших учебных заведений. Об этом в своем телеграмм-канале сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

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Число раненых в Харькове возросло

По предварительным данным, в гаражный кооператив, расположенный возле жилых домов в Киевском районе, попали 2 вражеских КАБа. Есть пожар. Без пострадавших,

– говорится в сообщении главы ОВА.

По его словам, еще зафиксировали попадание на территории одного из высших учебных заведений. В результате этого на месте известно о по меньшей мере 5 пострадавших. Осмотр места попадания продолжается.

Кстати, оперативные детали вражеской атаки читайте в нашем телеграме.

По состоянию на 16:33 появилась информация о 7 пострадавших в результате удара, среди них женщина 60 лет и мужчина 40 лет, которые находятся в тяжелом состоянии. Еще 5 женщин, как отметил Синегубов, в "среднем состоянии".

"К сожалению, количество раненых возросло до 11 человек", – добавил позже он.