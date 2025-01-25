В Харькове есть пострадавшие в результате российской атаки

Российские захватчики 25 января атаковали Харьков беспилотниками. В результате вражеского удара есть пострадавшие.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на мэра Игоря Терехова и председателя ОВА Олега Синегубова. Заметим, что оккупанты нанесли по Харькову несколько ударов.

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Сколько пострадавших в Харькове в результате атаки 25 января

Около 15:37 городской голова написал, что поступила информация о 3 пострадавших в результате российского удара по Холодногорскому району.

Двум женщинам и одному мужчине была оказана медицинская помощь на месте,

– отметил Игорь Терехов.

Председатель Харьковской ОВА уточнил, что у всех пострадавших острая реакция на стресс. Также Олег Синегубов добавил, что обошлось без госпитализации.

Заметим, оккупанты нанесли удары по Холодногорскому, Шевченковскому и Киевскому районам Харькова. В результате российской атаки были проблемы со светом и водоснабжением. Также повреждены 7 авто.