В Харькове и Днепре – серия взрывов: Россия массировано атакует баллистикой и БПЛА

Ночью 26 июля в ряде регионов Украины была объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики. Известно о попадании в Харькове и Днепре.

В 01:28 Воздушные силы сообщили об опасности применения врагом баллистического вооружения с юга, сообщает 24 Канал.

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Где враг ударил баллистическими ракетами?

Военные предупредили о движении ракет в направлении Днепра, Каменского, Кременчуга и Харькова.

В Харькове и Днепре было слышно серию взрывов.

Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал, что было два ракетных удара за пределами города и один – в городе. Попадание произошло в Киевском районе.

В 01:39 Воздушные силы предупредили о новой скоростной цели в Харьковской области. Она направилась на Днепр, где раздались новые взрывы. Мониторы пишут, что в городе очень громко.

В 01:44 телеграмм-каналы сообщили о новых взрывах, вероятно, за пределами Харькова.

В 01:52 мониторы написали о выходе баллистики из Крыма в направлении Днепра.

В 01:53 Воздушные силы предупредили о ракете в направлении Днепра/Каменского. Через несколько минут в Каменском – новые взрывы.

В 02:11 глава ОВА Олег Синегубов сообщил о новых взрывах в Харькове.

Впоследствии повторные взрывы были слышны и в Днепре.

В 02:13 Воздушные силы сообщили о цели на Харьков.

Мэр города отмечает, что после повторного удара по Киевскому району ранены.

Мониторы сообщают, что десятки БПЛА атакуют Днепр и Камянское. Под массированным ударом дронов находится и Харьковщина.

На Харьковщину заходят вражеские БПЛА по разным направлениям. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги. И берегите себя!,

– написал в 02:28 глава ОВА Олег Синегубов.

Игорь Терехов в свою очередь добавил, что под ударом "Шахедов" находится Киевский район города.

В 02:32 стало известно о новых взрывах в Харькове. Не останавливаются они и в пригороде Днепра.

В 3 и 4 часа утра атака продолжалась – российская армия запускала дроны, баллистику и крылатые ракеты.