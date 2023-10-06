Обратим внимание, что разборы завалов продолжаются. Поэтому, к сожалению, количество жертв может возрасти. По состоянию на 12:25 известно, что российская ракета убила двух человек: 10-летнего мальчика и его бабушку.

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Число жертв возросло

Глава ОВА Олег Синегубов отметил, что из-под завалов жилого дома спасатели извлекли тело 68-летней женщины. Она – бабушка погибшего 10-летнего мальчика, а также его 11-месячного братика.

По состоянию на 12:25 количество пострадавших выросло до 28 человек: 2 жертв и 26 раненых, из которых 12 госпитализированы. Разборы завалов на месте прилета продолжаются.

Ранее начальник следственного управления Главного управления Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов рассказал о разборах завалов. По его словам, тело 10-летнего мальчика достали в одеяле. Он, скорее всего, спал в момент прилета.

Болвинов добавил, что вторая ракета попала в центр города – в землю вблизи офисных и жилых домов. Он добавил, что правоохранители работают на месте происшествия, собирают доказательства и информацию о раненых.

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