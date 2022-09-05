Из Харьковского зоопарка сбежала обезьяна: горожане одели ее, чтобы не замерзла

В Харькове из зоопарка сбежала обезьяна. Местные встретили животное в городе и поделились с ним курточкой, чтобы не замерзло.

Обезьянка села на площади города передохнуть. В сети обнародовали видео, как женщина аккуратно подходит к ней, чтобы не напугать.

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Потом животному дали курточку, поскольку погода в Харькове сегодня дождливая и прохладная.

Обезьянку одели потеплее: видео

Это уже не первый побег обезьянки

В сети рассказали, что обезьянку забрали в этот зоопарк из разбомбленного Экопарка. Зовут животное Чичи, оно очень умное.

Это уже не первая ее прогулка. Раньше обезьяна уже убегала в город. На этот раз она распутала сетку.

Замки тоже легко поддались животному,

– рассказывают в зоопарке.

В конце концов, обезьянку удалось уговорить вернуться. Заманили вкусненьким.

Обезьянку уговорили вернуться: видео

В Харькове спасли котенка

Российские оккупанты 4 сентября попали по ресторану в Харькове. Там загорелся пожар. Площадь возгорания достигла 2,2 тысяч квадратных метров. Удалось потушить только в 12:16.

Спасатели показали, как вытащили из огня котенка. Он получил ранение, но выжил. Животное передали волонтерам. Будут лечить лапку.

На Закарпатье из зоопарка сбежал тигр

Кстати, на Закарпатье произошел похожий случай. Из домашнего зоопарка в селе Стричава, недалеко от границы со Словакией, сбежал тигр.

Кстати, на Запад Украины животное тоже вынужденно переехало из-за боевых действий. Это детеныш нескольких месяцев. Его держали на разведении в вольере, куда к нему часто ходили фотографироваться семьи с детьми. Он привык к людям

Словацкие власти села Улич сообщили, что местные жители испугались. Зверя заметили в 5 километрах от села Брезовец. Местных жителей просят быть бдительными и ограничить передвижение за пределами домов. Если кто-нибудь увидит животное, следует звонить в полицию или поселковому голове. Сразу предупредили, что за обижание животного будет грозить штраф.

Несмотря на то, что тигра видели в Словакии, он может вернуться в Украину. Жителям Закарпатья при встрече с ним следует набрать номер: 0911 011 382.

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