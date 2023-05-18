Харьков – под ударом россиян: от рук оккупантов погиб человек
Источник:Олег Синегубов
Оккупанты снова терроризируют Харьковщину постоянными обстрелами. Сообщается, что в городе раздавались взрывы.
Воздушная тревога в регионе была объявлена в 14:52. Мониторинговые группы сообщают о предполагаемом обстреле ЗРК С-300.
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Россияне обстреляли Харьковскую область
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов призвал жителей области и города не игнорировать сигнал воздушной тревоги.
Внимание! Жители Харькова и области, оккупанты снова наносят удары! Не игнорируйте сигналы тревоги. Оставайтесь в укрытиях!
– сообщил он.
В 15:09 в ОВА заявили, что под вражеский обстрел попало село Циркуны в Харьковском районе. Синегубов подчеркнул, что зафиксировано попадание в частный жилой дом. Под завалами может находиться человек.
Сейчас на месте работают все экстренные службы. Данные о пострадавших и разрушениях уточняются.
В 15:24 в Харьковской области отменили воздушную тревогу.
Впоследствии Синегубов сообщил, что, по данным Областного центра экстренной медицинской помощи, в результате ракетного удара оккупантов по населенному пункту Циркуны погиб один человек. Кроме того, еще двое мирных жителей получили ранения. Медики оказывают им всю необходимую помощь.
Враг продолжает терроризировать регион
- По официальным данным Харьковской ОВА, в течение последнего месяца враг более 140 раз обстреливал Харьковскую область. В том числе 24 обстрела – ракетные.
- За минувшие сутки россияне обстреляли, по меньшей мере, 20 населенных пунктов Харьковского, Купянского и Чугуевского районов области. В районах Масютовки, Кисловки и Первомайского оккупанты использовали боевую авиацию.
- В ночь на 18 мая оккупанты также нанесли ракетный удар, предварительно с ЗРК С-300, по селу Циркуны. Ракета попала в землю, к счастью, обошлось без жертв и масштабных разрушений гражданской инфраструктуры.