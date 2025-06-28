Мужчина угрожал взорвать гранату в торговом центре Харькова

В Харькове задержали мужчину, который угрожал взорвать гранату. Злоумышленник оказался уже неоднократно судимым.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Нацполицию Харьковской области.

Смотрите также В Харькове 19-летняя девушка заминировала скутер и передала его ВСУ: в результате взрыва есть погибший

Правоохранители задержали злоумышленника

В Национальной полиции сообщили, что на территории одного из торговых комплексов у местного жителя возник конфликт с незнакомцем. Мужчина ушел домой и вернулся с более "весомым аргументом" – гранатой Ф-1.

33-летний нарушитель, держа в руках гранату Ф-1 и запал к ней, угрожал присутствующим ее взорвать,

– объяснили сотрудники полиции.

Злоумышленника задержали оперативники Харьковского районного управления полиции № 2 совместно с работниками патрульной полиции. Правоохранители отметили, что нарушителем оказался неоднократно судимый за совершение имущественных преступлений местный житель. У него изъяли еще одну гранату.

Мужчине сообщено о подозрении за незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами и хулиганство.

Санкцией статьи предусмотрено наказание – лишение свободы на срок до семи лет.

Напомним, что в Нежине Черниговской области на территории парка в Нежине прогремел взрыв. Тогда нетрезвый мужчина взорвал гранату, бросив ее в сторону деревьев. Его задержали на месте.