"Металлическая ловушка": в Харькове спасатели 5 часов вызволяли мужчину, застрявшего в трубе

В Харькове 15 марта спасатели освободили мужчину, который застрял в трубе. Операция спасения длилась почти 5 часов.

Мужчину после этого передали медикам и госпитализировали. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС.

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Спасатели освободили мужчину, который застрял в трубе

В ГСЧС рассказали, что 39-летний мужчина залез в трубу диаметром 400 миллиметров на заброшенной насосной станции, однако самостоятельно ему выбраться не удалось.

Операция спасения длилась почти 5 часов. В ней принимали участие 25 спасателей и 6 единиц техники ГСЧС, а также 18 коммунальщиков и 6 единиц техники коммунальных служб.

В конце концов мужчину удалось вытащить из металлической ловушки. Его передали медикам и госпитализировали с переохлаждением и царапинами,

– сообщили в ГСЧС.

В Харькове спасатели освободили мужчину, который застрял в трубе / Фото ГСЧС