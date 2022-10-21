В Харькове оккупанты обстреляли ракетами завод: количество раненых растет

Оккупанты утром 21 октября атаковали ракетами Харьков. В городе раздавались взрывы. Известно, что враги попали в одно из предприятий города.

Ракеты попали в административно-производственное здание, расположенное на территории завода. Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

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Количество пострадавших увеличилось

Он отметил, что есть разрушение. Их степень устанавливает ГСЧС. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов добавил, что "прилет" был по промышленной инфраструктуре в Киевском районе города. Пострадали не менее 6 человек. Сначала сообщалось о пяти, но это количество возросло.

На местах работают все профильные службы.

Повторный обстрел

После 10:00 в Харькове снова слышали взрывы. Оккупанты снова атаковали город.

Синегубов сообщил, что в результате повторного ракетного удара по Киевскому району Харькова 3 человека получили ранения. Состояние пострадавших – среднее и легкое, угрозы жизни нет.

Обстрел Запорожья

Оккупанты ночью ударили и по Харьковской области. В частности, в Богодуховском районе госпитализировали 30-летнего мужчину с ранением. В Купянском районе ранили 56-летнюю женщину и 58-летнего мужчину.

Также взрывы во время воздушной тревоги слышали в Запорожье. Около 09:00 местные жители сообщили о громких звуках. Секретарь горсовета Анатолий Куртев призвал местных срочно идти в укрытие, а глава ОВА Александр Старух подтвердил обстрелы.

Власти предупреждают, что в результате вражеской атаки на территории города могут остаться обломки ракет. Просят не трогать и не подходить к ним, поскольку это может быть опасно.

Город атаковали ракетами С300. По предварительной информации, погибших нет, но есть трое раненых.

В жилом многоэтажном доме повреждена газовая система, произошло возгорание, разрушена стена.

Также оккупант попал в школу в одном из районов Запорожья. Там повыбивало стекла. Кроме того, были попадания в объекты инфраструктуры и на открытые территории. ​

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